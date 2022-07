La curva sud sarà riaperta già da oggi alla campagna abbonamenti. In queste ore – infatti – un gruppo di tifosi ne aveva richiesto l’apertura per la prossima stagione. La Società ha deciso di accogliere le loro istanze, rendendo da subito disponibili alla vendita gli abbonamenti per la Curva Sud alle stesse tariffe e condizioni della Curva Nord.

“Cerchiamo – ha dichiarato il presidente della società sportiva, Luigi De Laurentis – di essere sempre molto attenti alle esigenze e ai suggerimenti dei nostri tifosi che sono l’anima del progetto Bari. Con gli importanti investimenti dell’amministrazione comunale – ha sottolineato – anche la Sud sarà più bella e accogliente che mai. Guardandola oggi ha prevalso l’emozione alla matematica: riapriamola. Ora la sfida è riempirla. Avanti cuori biancorossi – ha concluso – tocca a voi!”.

