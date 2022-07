Allo stadio San Nicola è arrivato il prato. Ad annunciarlo sui social è l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, che sta seguendo la ripresa delle attività di restyling dopo lo stop al cantiere legato ai concerti di Vasco Rossi e Ultimo. Il manto erboso è della tipologia Bermuda Grass, come quello dello stadio Olimpico di Roma, “ne servono più di 7000 mq e in qualche giorno lo completeremo”, scrive Petruzzelli.

Ma da oggi sono iniziate anche le operazioni per posizionare i primi seggiolini bianco rossi in Curva Nord, la casa dei tifosi baresi, mentre continuando le attività per la sostituzione dei corpi illuminanti che diventano a led. “Vorrei ringraziare tutte le maestranze e gli operai impegnati in questi mesi in un lavoro straordinario che renderà il nostro stadio davvero bello. Molti sono anche dei tifosi, quindi ci mettono ancor più passione”, conclude Petruzzelli.

In città però in attesa dei colpi di calciomercato, e con le incognite sul futuro dei De Laurentiis tra Bari e Napoli, l’argomento della settimana è la decisione della società di tenere chiusa la Curva Sud. Infatti appare come una beffa, con il ritorno in Serie B e il rifacimento completo di tutti i seggiolini in quel settore. A spingere a mantenere i cancelli chiusi sarebbero i costi aggiuntivi, tra personale e steward.

