“Aspettiamo che qualcuno cada con il monopattino prima di intervenire?”. Sono ormai giornaliere le richieste di intervento per far fronte all’emergenza delle buche sull’asfalto in tutta la città. E questa è la domanda che si pone una residente del quartiere Carrassi.

Questa volta ci troviamo in via Buccari angolo via Adige. E la cittadina precisa: “E’ stata fatta una riparazione dell’asfalto per la rottura dovuta all’intervento dell’Acquedotto. A solo 30 centimetri di distanza ci sono delle buche che con una manciata di asfalto si potevano chiudere. Perché non farlo, costava troppo sforzo?”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.