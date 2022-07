Ancora una domenica difficile con la tangenziale Ss16 in tilt, nel tratto che collega Bari verso le destinazioni turistiche in direzione sud e nel ritorno al tramonto. In migliaia hanno provato a raggiungere le spiagge di Cozze, Polignano a Mare e Monopoli ma con molte difficoltà, soprattutto negli orari di punta.

Intorno alle 13.30, all’altezza di Japigia si è verificato un incidente tra due automobili e una moto di grossa cilindrata con feriti, sul posto l’intervento di polizia stradale, vigili del fuoco e operatori del 118 ha provocato pesanti rallentamenti e alcuni chilometri di coda a passo d’uomo.

Lo scenario da incubo per gli automobilisti si è ripetuto al tramonto, dalle 18 fino alle 20, con diversi chilometri di rallentamenti a bassa velocità a causa dell’elevato numero di veicoli di ritorno.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.