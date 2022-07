“Quanto accade con un incredibile frequenza e, oramai, da decenni in via Fiume a Santo Spirito ha semplicemente del vergognoso”. Descrive così Michele Picaro, consigliere comunale, la situazione che si è verificata questa mattina nella zona porto di Santo Spirito dove le strade era ricoperte di acqua di fogna a causa dell’intasamento degli scarichi.

“Stamattina – commenta Picaro- ho chiesto ai vertici dell’Acquedotto pugliese di effettuare un sopralluogo congiunto per avere risposte certe su come intendano porre fine a questo danno igienico sanitario ai residenti, villeggianti e pubblici esercenti. Sempre nelle more che eseguano i lavori da me sollecitati (e già finanziati) per potenziare la fogna bianca in quel quadrilatero”.

