Incidente stradale al km 668,710 della statale 16 ‘Adriatica’, all’altezza del territorio comunale di Foggia. Il sinistro ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante. Il bilancio è di cinque persone ferite.

Temporaneamente chiusa al traffico la corsia in direzione nord. Per consentire la rimozione dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada – comunica Anas – il traffico è interdetto dal km 670,500 al km 661,000 con deviazione della circolazione sulla viabilità di adiacente con indicazioni in loco (SS 17 – SP 21 – SP 13 oppure in alternativa Autostrada A14). Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale ed il personale del 118.

