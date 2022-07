Una nuova ondata di caldo sta per arrivare in Italia. Con l’inizio della settimana, l’anticiclone africano, diventerà sempre più forte sino a raggiungere temperature record con valori massimi che sfioreranno i 40 gradi in pianura.

In cinque città è previsto bollino rosso. In particolare, nelle giornate di oggi e domani, a rischio elevato saranno le città di Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia. Mercoledì le città a rischio elevato saliranno a nove: a quelle già citate si aggiungeranno Bologna, Rieti, Genova e Roma. I dati emergono dal bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute riguardante 27 città. Con il progredire del caldo aumenteranno anche le città contrassegnate dal bollino arancione: oggi sono 5, domani saliranno a nove, mentre mercoledì scenderanno a 7, ma solo perché 5 passeranno in rosso.

Bari, Napoli e Reggio Calabria, resteranno invece con il bollino verde sino a mercoledì. Il bollino verde però non deve “fuorviare”, sebbene le temperature non sfioreranno i 40 gradi, secondo le previsioni arriveranno quasi a 34 gradi, ragion per cui, gli esperti, consigliano, soprattutto ad anziani e giovani, di preferire l’ombra e di idratarsi spesso.

foto freepik

