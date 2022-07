Da oggi ogni passaggio del procedimento per la realizzazione del Centro di neuropsichiatria di Monopoli sarà sottoposto alla verifica della I Commissione. “La Asl di Bari – dichiara il consigliere regionale Fabiano Amati – è innanzitutto impegnata a presentare entro fine agosto la progettazione definitiva per una stima lavori di euro 2.103.200. Allo stato il livello di progettazione è purtroppo limitato a uno studio di fattibilità e una parziale progettazione definitiva meramente architettonica. Per la verifica dei successivi adempimenti e per consentire il finanziamento del programma – conclude – la Commissione tornerà a riunirsi nei primi giorni di settembre”.

