Con una tesi di laurea in Lingua e traduzione portoghese dal titolo ‘L’Arte della Diversità: tradurre le culture lusofone’, si è laureato in Lingue e Culture per il Turismo e la Mediazione Internazionale, il primo studente rifugiato afghano, Komeil, 27 anni. Nel 2018 lo studente si è rivolto al Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente (CAP) dell’Università Aldo Moro di Bari e ha ottenuto la comparabilità del suo diploma di scuola superiore e poi una borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Interno e dalla Conferenza Italiana dei Rettori, vedendosi garantito il diritto allo studio e la fruizione di specifici servizi di inclusione accademica e scambio interculturale attivati dall’Università di Bari.

