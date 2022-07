Incidente mortale la notte scorsa a Leverano dove un ragazzo di 19 anni, Francesco Caragiuli, ha perso la vita: la sua motocicletta si è scontratta con un’auto.

Il 19enne, in sella ad una Keeway 125, si stava recando, insieme ad altri amici, a Porto Cesareo quando, per cause in corso di accertamento, la moto è finita contro una Ford Fiesta guidata da un 22enne, che procedeva nell’opposta direzione di marcia. L’automobilista è rimasto leggermente ferito. Ne dà notizia l’Ansa.

