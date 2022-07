Tutti in coda per il firmacopie de “I sei regni della magia” dello youtuber LorenzIST ospite questo pomeriggio alla libreria Liberrima.

LorenzIST è uno degli youtuber e gamer più seguiti in Italia. Sul suo canale, che conta oltre un milione di iscritti, intrattiene quotidianamente i fan con il racconto delle sue folli avventure. E questo pomeriggio centinaia di ragazzini e ragazzine, accompagnati dai genitori, hanno atteso in fila il loro turno per conoscere lo youtuber.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.