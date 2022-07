Ennesimo furto sulle spiagge di Monopoli. Ed ennesima vittima di un fenomeno che sembra ormai all’ordine del giorno. Sembra infatti non far più notizia il furto delle borse sui litorali monopolitani. Così come non fanno più notizia i furti di oggetti all’interno delle auto. Alcuni residenti sono così tanto esasperati da cercare di organizzare delle ronde e un presidio spontaneo delle spiagge. Altri invece consigliano ai turisti di non frequentare più la zona.

A raccontare oggi la propria disavventura proprio una residente della zona: “Dopo una settimana di lavoro – spiega – si approfitta finalmente della domenica per rilassarsi un po’. E invece dopo un bagno si vive una tragedia e si vive nel panico totale”. Questa volta il reato si è consumato sulle spiagge di Porto Rosso ieri in tarda mattinata sulla scogliera. Hanno aperto “le borse mare, hanno rubato tutto quello che era all’interno di un borsello, telefoni, occhiali da vista, portafogli con soldi e documenti vari, chiavi dell’auto macchina e di casa, sigaretta elettronica e oggetti vari – spiega la vittima. Non si può stare tranquilli in un luogo così bello e così noto. Non c’è nessun controllo. Mi auguro che questa storia finisca”.

I residenti chiedono per “debellare il fenomeno la partecipazione di tutti i cittadini. Senza aspettare i vigili o militari. Ma riunire uomini per presidiare il porto e le cale. Perché non creare delle ronde spontanee?”. “Io – precisa un altro residente – sono stato derubato li e non metterò mai più piede sulle spiagge. Anzi farò di tutto per non far venire più gente e turisti a Monopoli”.

