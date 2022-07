“E’ con grande soddisfazione che annuncio la sottoscrizione venerdi’ 29 presso la Corte di Appello di Bari del contratto di locazione della seconda torre Telecom, cosiddetta sorella, per il palazzo di giustizia di via Dioguardi”. Lo annuncia il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seconda torre, quindici piani, sorge accanto a quella di dieci piani che attualmente ospita Procura e Tribunale penale. Il secondo edificio consentira’ di mettere a disposizione degli uffici giudiziari spazi piu’ che raddoppiati. Il contratto tra Ministero della Giustizia e Tim Spa, proprietaria dell’immobile, sara’ sottoscritto alle 12. “Un sollievo temporaneo a 15 piani – dice Sisto – ma fondamentale per la qualita’ della giustizia penale barese, in attesa della sede definitiva del Parco della Giustizia”, che sorgera’ nelle ex caserme dismesse Milano e Capozzi e del quale e’ in corso la progettazione. “Nella seconda torre – ricorda il sottosegretario Sisto – saranno ospitati Procura, uffici di polizia giudiziaria, Corte di Assise e Tribunale di sorveglianza, cosi’ consentendo di liberare i piani del primo edificio, con sollievo non solo per i magistrati e gli avvocati ma soprattutto per i cittadini, con la costruzione di nuove aule piu’ dignitose e ampie e con ritrovata capacita’ di rispondere in modo piu’ soddisfacente alle esigenze di speditezza dei processi e di qualita’ della giustizia. Una grande prestazione di squadra che vede magistrati, avvocati e ministero vestire la stessa maglia”.

