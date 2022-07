Waterpolo Bari campione d’Italia 2021/2022 under 18b. Un risultato eccellente per i giovani atleti baresi della pallanuoto che allo Stadio del Nuoto “Marco Galli” di Civitavecchia hanno superato sette team avversari dal 24 al 27 luglio. Enorme l’entusiasmo per il trofeo conquistato.

La squadra barese ha conquistato un risultato nonostante i problemi che da anni si trova ad affrontare con lo Stadio del nuoto, in una struttura dove ci sono da anni piscine inagibili. Dopo la vittoria della Warterpolo c’è chi ha lanciato l’hashtag: #ridatecilapiscina.

