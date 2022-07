Damir Ceter è davvero il rinforzo che serviva per l’attacco del Bari? La domanda unisce tanti tifosi biancorossi, dopo l’ufficializzazione dell’acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Damir Ceter Valencia (Buonaventura, Colombia, 02.11.97) che ha firmato un contratto fino al giugno ’23 con opzione di rinnovo. Nelle ultime tre stagioni l’ariete colombiano ha messo a segno massimo 5 gol. A centrocampo invece ci sono due innesti importanti, con i ritorni del barese Nicola Bellomo e Michael Folorunsh

La carriera – Dopo aver mosso i primi passi nel calcio professionistico universitario in Colombia, vestendo poi le maglie di Deportes Quindio e Independiente Santa Fe, con cui vince una Super Liga nel ’17, attira le attenzioni del Cagliari che decide di investire su di lui tesserandandolo nel gennaio del 2018 (inizialmente aggregato alla Primavera fa registrare comunque 6 presenze in Serie A con i sardi) e mandandolo in prestito prima all’Olbia in C (33 pres., 11 gol), quindi in Serie B al Chievo Verona (23 pres., 2 gol) e poi al Pescara (28 pres., 5 gol). Nella scorsa stagione, con i sardi, segna il suo primo gol in Coppa Italia contro il Cittadella. Ha vestito la maglia della nazionale U20 colombiana con cui vanta 2 gol in altrettante presenze.

