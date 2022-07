Forti raffiche di vento, tuoni e lampi sulla città di Bari. Come già annunciato nei giorni precedenti dalla protezione civile è scattata l’allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico su 9 regioni, fra queste anche la Puglia.

L’anticiclone Africano ha perso forza e sarà meno rovente. E’ previsto un calo delle temperature di qualche grado già a partire da domani nonostante il bel tempo, tra il Barese e la Bat non si dovrebbe andare sopra i 33 gradi e spirerà vento di tramontana che insisterà sulla regione per tutto il weekend.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.