Tragedia sfiorata nel Brindisino, dove nella serata di ieri, una tromba d’aria si è abbattuta sulla costa colpendo una barca a vela di dieci metri scagliandola contro gli scogli, all’altezza del Lido Poste. A bordo, una coppia di turisti con i loro cani.

In particolare, la barca è rimasta incagliata sulla battigia e gli occupanti, marito e moglie di nazionalità spagnola, accompagnati dai loro cani, sono riusciti a mettersi in salvo nonostante le condizioni meteorologiche avverse e il forte spavento. Immediato l’intervento di un’altra velista che si trovava nelle vicinanze e ha potuto allertare il personale della Capitaneria di Porto. Nelle prossime ore potrebbero prendere il via le operazioni di recupero della barca.

Foto Ansa

