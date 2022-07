Al via un primo lavaggio delle strade a Bari, a partire da lunedì 1 agosto infatti prenderà il via “Bari di notte 2022”. Si tratta, nello specifico, del programma straordinario di lavaggi di strade e marciapiedi che interesserà numerose aree della città: andrà avanti fino al 6 settembre.

I lavaggi saranno effettuati quotidianamente, in notturna, dalle ore 23 alle 6 del giorno successivo e riguardano diverse vie della città di Bari, ragion per cui, proprio nella giornata di ieri, era stata chiesta massima collaborazione affinché fossero liberate dai mezzi di trasporto le strade interessate. Per l’occasione, inoltre, saranno previste diverse limitazioni al traffico, valide per tutti, fatta eccezione per i mezzi aziendali AMIU, quelli adibiti al soccorso e quelli della Forza Pubblica. Eccole nel dettaglio:

Dalle ore 23.00 del giorno 1 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 2 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade in Bari – Palese: lungomare ten. N. Massaro, b. piazza Capitaneo. Dalle ore 23.00 del giorno 2 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 3 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su lungomare IX Maggio. Dalle ore 23.00 del giorno 3 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 4 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: via Verdi, tratto compreso tra via Mercadante e via Giordano, via U. Giordano, via P. Pinto, lungomare Starita. Dalle ore 23.00 del giorno 4 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 5 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra il “Varco Dogana” e il lungomare Imp. Augusto, lungomare Imp. Augusto. Dalle ore 23.00 del giorno 5 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 6 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Bari – Torre a Mare: via Buonsante, largo Cavour, lungomare Duca degli Abruzzi, piazza della Torre (compreso tutto il perimetro).

Dalle ore 23.00 del giorno 7 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 8 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: lungomare sen. A. Di Crollalanza, largo Adua, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro. Dalle ore 23.00 del giorno 8 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 9 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Bari – S. Spirito: lungomare Cristoforo Colombo, dalla Torre ex G.d.F. alla strada Cioffrese, piazza San Francesco. Dalle ore 23.00 del giorno 9 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 10 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Umberto I in Bari – Carbonara. Dalle ore 23.00 del giorno 10 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 11 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Vittorio Emanuele in Bari – Ceglie del Campo. Dalle ore 23.00 del giorno 11 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 12 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul perimetro della piazza Europa in Bari – San Paolo. Dalle ore 23.00 del giorno 12 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 13 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Umberto I (strade interne e perimetrali). Dalle ore 23.00 del giorno 16 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 17 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: via Caccuri, via Pappacena, via Posca.

Dalle ore 23.00 del giorno 17 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 18 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: via Manzoni, piazza Risorgimento, via Altamura, via Barletta. Dalle ore 23.00 del giorno 18 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 19 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: via G. Bovio, via S. Costantino, via E. Fieramosca, tratto compreso da via Crispi a via Bovio. Dalle ore 23.00 del giorno 19 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 20 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via G. Capruzzi. Dalle ore 23.00 del giorno 21 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 22 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso Cavour.

Dalle ore 23.00 del giorno 22 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 23 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso Vittorio Emanuele II. Dalle ore 23.00 del giorno 23 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 24 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: via O. Flacco, viale Salandra. Dalle ore 23.00 del giorno 24 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 25 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso B. Croce. Dalle ore 23.00 del giorno 25 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 26 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul viale Unità d’Italia. Dalle ore 23.00 del giorno 26 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 27 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul viale della Repubblica. Dalle ore 23.00 del giorno 28 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 29 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Principe Amedeo. Dalle ore 23.00 del giorno 29 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 30 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Nicolai.

Dalle ore 23.00 del giorno 30 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 31 agosto 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Dante. Dalle ore 23.00 del giorno 31 agosto 2022 alle ore 06.00 del giorno 1 settembre 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Re David. Dalle ore 23.00 del giorno 1 settembre 2022 alle ore 06.00 del giorno 2 settembre 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul viale Einaudi, da viale J.F. Kennedy a via Fanelli. Dalle ore 23.00 del giorno 2 settembre 2022 alle ore 06.00 del giorno 3 settembre 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul viale Einaudi, da via Fanelli a via Amendola. Dalle ore 23.00 del giorno 4 settembre 2022 alle ore 06.00 del giorno 5 settembre 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su via Omodeo. Dalle ore 23.00 del giorno 5 settembre 2022 alle ore 06.00 del giorno 6 settembre 2022, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Bari – San Paolo: viale delle Regioni, tratto compreso da viale Europa a via Miglionico, via Miglionico, via Cozzoli. via Cifariello.

