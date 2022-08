E’ Milano, per il decimo anno consecutivo, la regina delle città che leggono di più, seguita da Roma, al secondo posto, e Torino, al terzo, che riconfermano la loro presenza sul podio. Crescono i lettori a Cagliari e a Bari che stupiscono con un balzo in avanti nella classifica, rispettivamente in dodicesima e quindicesima posizione.

Lo mostra la classifica delle città italiane più appassionate di lettura nel 2022 di Amazon.it. “Fabbricante di lacrime” (Magazzini Salani) di Erin Doom è il libro più letto, un successo da nord a sud, seguito da ‘La canzone di Achille’ (Marsilio) di Madeline Miller, dove gli scenari di guerra, duelli e morte lasciano spazio all’amore. I bolognesi e i napoletani sono i più inclini a leggere in formato digitale.

Nella top 10 delle città più appassionate di lettura, al quarto posto troviamo Bologna e al quinto Genova. Firenze, patria di grandi poeti, si piazza al sesto posto seguita da Napoli, città dalle infinite arti e suggestioni e da due città venete, Padova e Verona. Chiude al decimo posto, Trieste, culla di Umberto Saba. Sempre in undicesima posizione Palermo.

I milanesi si concentrano maggiormente su libri di letteratura e studi letterali e i romani hanno acquistato soprattutto libri per bambini e ragazzi. Torino, la “città magica”, si tinge invece di tinte orientali: i libri più letti sono i manga, i fumetti originali del Giappone. A Bologna vanno forte i thriller mentre i genovesi sono interessati ai libri di salute. I fiorentini leggono di scienza e tecnologia e i napoletani si confermano degli inguaribili romantici. I veneti approfondiscono sempre più tematiche economiche e si lasciano ispirare dalle biografie dei grandi, mentre nel capoluogo giuliano non si può fare a meno di arte, musica e cinema. Il libro più amato dai baresi è “Badao: ogni parola ha un perché” di Gianluca Giagni, un viaggio per ritrovare la serenità e riscoprire il senso delle piccole cose che descrive il mondo attraverso le parole dei bambini. (Ansa)

