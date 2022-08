Simona Frascaria, 20 anni, di San Nicandro Garganico (FG) è prefinalista nazionale per l’edizione 2022 con il titolo di Miss Miluna Puglia per Miss Italia Puglia. A presentare le ventinove Miss in gara Christian Binetti. La serata è stata allietata dalla portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, da Mariluna Re, frizzante ballerina sosia di Heather Parisi, e dalle esilaranti incursioni comiche di Emanuele Tartanone attore comico del Mudù.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.