Una fiaccolata in memoria delle vittime della strada. È quanto avverrà domani, nel quartiere San Paolo di Bari. L’iniziativa, fortemente voluta dal Comitato Santa Rita, ha come obiettivo quello di sensibilizzare al tema della sicurezza portando avanti un messaggio chiaro: “La vita non è una corsa”.

La fiaccolata avrà inizio alle ore 18 e partirà dalla Parrocchia per proseguire fino al giardino di Santa Rita e passare per via Giovanni Candura (angolo Pacifico Mazzoni) dove ci sarà un minuto di preghiera in memoria delle vittime della strada. Alle 19 si terrà invece una Santa messa in memoria delle vittime. Nel corso dell’iniziativa, hanno spiegato gli organizzatori “saranno ricordati tutti coloro che a causa di incidenti stradali hanno perso la vita”.

Foto repertorio

