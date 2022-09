Multa salata in Spagna per Glovo, piattaforma di consegna di prodotti a domicilio: l’azienda è stata sanzionata per un importo di quasi 79 milioni di euro, in quanto considerata responsabile di aver violato una norma conosciuta come ‘legge rider’, la quale riconosce come dipendenti, e non come autonomi, i fattorini che lavorano per tali compagnie. Come indicato dalla radio Cadena Ser ed altri media iberici, il ministero del Lavoro ritiene Glovo responsabile di non aver adattato i contratti di oltre 10.600 suoi rider secondo la nuova normativa. I lavoratori in questione sono operativi nelle aree di Barcellona e a Valencia.

“Siamo di fronte a dei ‘falsi autonomi’ (lavoratori che, nella pratica, sono soggetti a un rapporto di lavoro dipendente ma ufficialmente sono considerati partite Iva), e il peso della legge ricadrà su questa azienda”, ha dichiarato alla stampa spagnola Yolanda Díaz, ministro del Lavoro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.