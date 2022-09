E’ festa nel comitato di Fratelli d’Italia di Bari. I risultati sono stati fedeli agli exit poll usciti immediatamente dopo le 23 che davano il centrodestra in netto vantaggio sul centrosinistra. Anche a Bari, nonostante fosse stato considerato dagli analisti come un collegio contendibile, uno dei pochi in Italia, nel quale qualche spazio di manovra per il centrosinistra sembrava possibile, il responso delle urne è stato chiarissimo. E’ il consigliere regionale della Lega Davide Bellomo, il candidato più votato nel comune di Bari alla Camera e in tutto il collegio uninominale Puglia U05. Con 52mila 873 voti, pari al 36,6 per cento delle preferenze espresse e stacca la sfidante pd Luisa Torsi.

La Torsi, infatti, si ferma al 27,6 per cento dei voti (40mila 672). Risale del M5S con Alberto Claudio De Giglio (Mov. 5 Stelle) con il 27,4 per cento dei voti. Il partito a sostegno del candidato eletto con il sistema uninominale che ha ottenuto più voti è stato Fratelli d’Italia, con il 23,5 per cento. Al senato viene eletto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, vicinissimo alla leader Giorgia Meloni. Sono 53mila 398 i voti raccolti nel collegio uninominale Puglia U5, pari al 36,2 per cento delle preferenze espresse. A seguire, la pentastellata Maria La Ghezza e il pd Michele Nitti con il 27,9 e il 26,1 percento. Anche per Palazzo Madama, il partito a sostegno del candidato eletto all’uninominale è stato Fratelli d’Italia (23,7 per cento).

