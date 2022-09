Sono poco meno delle 5 e lo spoglio è quasi completato. Il centrodestra lo schieramento più votato in Puglia quando le sezioni scrutinate sono 3.658 su 4.028. Per il Centrodestra il partito con più voti è Fratelli d’Italia, per la precisione 374.586 preferenze, pari a 24,8%. Risultato negativo per Forza Italia: con il 11,2% delle preferenze, rispetto al risultato nella stessa circoscrizione nel 2018, ottiene un -8,3%. Il centrodestra raggiunge così il 41,89 per cento.

Bene il movimento 5 stelle che conquista il 27,9%. Crolla il Pd che scende al 16 per cento, 2,8 Alleanza Verdi e sinistra; +Europa all’1,7 per cento, Impegno civile allo 0, 7 per cento. Il partito di Calenda e Renzi sfiora il 5 per cento. Italexit l’1,3, Unione popolare 1,3 per cento, il partito Comunista lo 0,4 per cento, Vita 0,3Alternativa per l’Italia 0,2 per cento, Sud chiama Nord 0,1 per cento.

La Puglia è più o meno in linea con i risultati del resto di Italia dove al Senato il centrodestra è oltre il 43% e il centrosinistra al 27%. FdI è il primo partito con più del 26% dei consensi, la Lega crolla al 9% mentre Forza Italia è intorno all’8%. E ancora: il Pd di Enrico Letta è intorno al 20%, Azione-Italia Viva supera il 7%, Alleanza Verdi e Sinistra è oltre il 3%, +Europa 3%, Italexit intorno al 2%, Unione Popolare intorno all’1,5%, Noi Moderati all’1,1%. Il Movimento 5 Stelle è al 15%. Alla Camera in testa c’è ancora la coalizione di centrodestra con più del 43% con FdI al 26,5%, la Lega quasi al 9% e Forza Italia poco sotto l’8%, mentre il centrosinistra è al 27% (il Pd sotto il 20%). M5S è al 14,7% e Azione-Italia viva quasi all’8%.

