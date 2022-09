Questa mattina, 26 settembre, sulla provinciale Bitetto Sannicandro una ambulanza per trasporto dializzati si è scontrata con un furgone. L’autista soccorritore si sarebbe spostato qualche secondo prima dell’impatto sul lato passeggero, salvandosi così la vita. Lievi ferite anche per il medico e il paziente trasportato. Sul posto i carabinieri per i rilievi. (Foto Vivilastrada)

