Per effetto del ricalcolo dei voti ci sarà una modifica nella lista degli eletti in Puglia per Forza Italia: sarà infatti Vito De Palma e non Marcello Lanotte a entrare in Parlamento. Lanotte era capolista nella circoscrizione di Foggia, mentre De Palma nel plurinominale Puglia 03 (Taranto). Inizialmente, il portale Eligendo aveva attribuito l’ingresso alla Camera a Lanotte, ma dai riconteggi è risultato invece vincitore De Palma.

