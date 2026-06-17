MERCOLEDì, 17 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,108 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,108 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Malore improvviso all’asilo per una bimba di 4 mesi, è grave

La piccola è stata trasporta con urgenza in ospedale

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Giugno 2026 - 14:26
ambulanza 118 asl
  • 7 sec
Annunci

fal


Una bambina di quattro mesi è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Cardinale Panìco” di Tricase dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in un asilo nido di Santa Maria di Leuca, nel Capo di Leuca. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi all’interno della struttura gestita dalle suore Figlie di Santa Maria di Leuca. A lanciare l’allarme sono stati gli operatori dell’asilo, che hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118.

Giunti sul posto, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione sulla piccola, che è stata successivamente trasportata in codice rosso all’ospedale di Tricase, dove è ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Castrignano del Capo per gli accertamenti del caso.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Mensa scolastica a Bari, al via...

Al via a Bari la campagna di recupero della morosità relativa...
- 17 Giugno 2026
Primo Piano

Bari, monta la protesta per il...

Proseguono le proteste degli operatori del mercato settimanale del lunedì di...
- 17 Giugno 2026
Cronaca

Malore improvviso all’asilo per una bimba...

Una bambina di quattro mesi è ricoverata in gravi condizioni nel...
- 17 Giugno 2026
Dalla città

Bari, giostre vecchie e di legno...

Sale la protesta dei residenti del quartiere Japigia per le condizioni...
- 17 Giugno 2026