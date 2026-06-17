Malore improvviso all’asilo per una bimba di 4 mesi, è grave

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Una bambina di quattro mesi è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Cardinale Panìco” di Tricase dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in un asilo nido di Santa Maria di Leuca, nel Capo di Leuca. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi all’interno della struttura gestita dalle suore Figlie di Santa Maria di Leuca. A lanciare l’allarme sono stati gli operatori dell’asilo, che hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118.

Giunti sul posto, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione sulla piccola, che è stata successivamente trasportata in codice rosso all’ospedale di Tricase, dove è ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Castrignano del Capo per gli accertamenti del caso.

Foto repertorio