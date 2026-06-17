Vasco a Bari, scatta il piano trasporti: navette speciali da via Capruzzi e parcheggi a 3 euro

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Per facilitare gli spostamenti in occasione dei concerti di Vasco Rossi in programma allo Stadio San Nicola, nelle giornate del 18 e 19 giugno, Amtab Spa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, attiverà servizi dedicati per raggiungere l’area dell’evento con navette speciali, potenziando i servizi di trasporto pubblico e con l’attivazione delle aree di sosta nelle zone limitrofe allo stadio. Sarà offerto un potenziamento del servizio con bus navetta diretti allo stadio da via G. Capruzzi – fronte civico 152/lato binari (capolinea) con unica fermata intermedia presso il Polipark.

Prima partenza prevista alle ore 14:00, con corse circa ogni 12 minuti.

Il percorso di andata seguirà l’itinerario: via G. Capruzzi-fronte cìvico 152/lato binari (capolinea), viale Ennio, piazza G.lio Cesare, viale O. Fiacco, ponte Solarino, Polipark (fermata a richiesta), inversione di marcia alla rotatoria, ponte Solarino, a dx per la nuova bretella di collegamento alla rotatoria, a dx per via Cotogno, via Gen. Bellomo, SP. 236, uscita Stadio S. Nicola, rondò a destra per via Bitritto, rondò sud a destra per via Nicola Vernola (capolinea) dove sul lato destro nel senso di marcia, carreggiata compresa tra largo P. Lombardi (Rondò Sud) ed il raccordo G. Rossi, la Polizia Locale ha riservato un’area sosta per i bus AMTAB; Per il ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno via Nicola Vernola (capolinea), raccordo Giuseppe Rossi, viale Donato Menichella, via Giulio Petroni, a sx per viale Kennedy, a dx per via Papa Pio XII, a sx per il ponte Solarino, Polipark (fermata a richiesta), inversione di marcia alla rotatoria, ponte Solarino, a dx per la nuova bretella di collegamento alla rotatoria, a sx per via Cotugno, a sx per viale O. Flacco, piazza G.lio Cesare, viale Salandra, a dx per via G. Capruzzi, tra i civici 214 e 232/lato portici (capolinea), Per utilizzare il servizio è necessario essere in possesso di un regolare titolo di viaggio.

Aree di sosta

Saranno inoltre attive, nelle stesse giornate, le aree di parcheggio nei pressi dello stadio, dalle ore 7:30 alle 24:00. È prevista una tariffa unica giornaliera prevista: autoveicoli € 3,00 – bus € 12,00 Al fine di decongestionare il traffico nelle zone limitrofe allo stadio, l’Azienda suggerisce, l’utilizzo dell’area di sosta “Polipark” con relativa navetta, creata appositamente per l’occasione, al fine di offrire un servizio predisposto per una maggiore efficienza del servizio e sicurezza per l’utente. Con i suoi 1384 posti auto tutti coperti e 30 posti riservati ai disabili, la struttura ben si sposa con eventi di questo genere.

Al “Polipark”, il servizio sarà fruibile osservando l’ordinaria tariffa giornaliera:

• € 1,00 entro un’ora di permanenza

• € 2,00 entro la seconda ora di permanenza

• € 2,50 dalla 3^ ora di permanenza (tariffa massima giornaliera)