MERCOLEDì, 17 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,108 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,108 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, giostre vecchie e di legno logoro: a Japigia le mamme chiedono un’arena giardino sicura

La protesta dei residenti per l'area giochi di via Caldarola nel quartiere Japigia

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Giugno 2026 - 08:22
giardino via caldarola
  • 51 sec
Annunci

fal


Sale la protesta dei residenti del quartiere Japigia per le condizioni in cui versano le aree ludiche dedicate ai più piccoli. Nel mirino delle famiglie è finita in queste ore la situazione dell’arena giardino situata nei pressi di via Caldarola, l’unico punto di riferimento per il gioco all’aperto in quella specifica zona del quartiere. A lanciare l’allarme nella community Sei di Japigia se…, chiedendo un intervento immediato alle istituzioni locali e ai referenti del Municipio, è una residente attraverso i canali social.

La denuncia evidenzia lo stato di degrado delle strutture presenti, ormai usurate dal tempo e dagli agenti atmosferici. Le giostre, secondo quanto segnalato dalle famiglie, sono vecchie e pericolose a causa del legno logoro che rischia di diventare tagliente e ferire i bambini. Una situazione che costringe molti genitori a spostarsi verso altre zone della città per far giocare i propri figli in sicurezza. “Non ci sono altri parchi in zona e non credo sia giusto dover frequentare parchi di altri quartieri” attacca la residente, chiedendo a chi di competenza di modificare e migliorare l’area. “Dobbiamo dare la possibilità ai nostri bimbi di potersi divertire anche in sicurezza. Facciamo una petizione, raccogliamo firme, facciamo sentire la nostra voce. Del resto basta poco, non servono grandi cifre per riorganizzare un piccolissimo parchetto”. L’appello ha subito raccolto il sostegno di numerosi genitori del quartiere.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Mensa scolastica a Bari, al via...

Al via a Bari la campagna di recupero della morosità relativa...
- 17 Giugno 2026
Primo Piano

Bari, monta la protesta per il...

Proseguono le proteste degli operatori del mercato settimanale del lunedì di...
- 17 Giugno 2026
Cronaca

Malore improvviso all’asilo per una bimba...

Una bambina di quattro mesi è ricoverata in gravi condizioni nel...
- 17 Giugno 2026
Dalla città

Bari, giostre vecchie e di legno...

Sale la protesta dei residenti del quartiere Japigia per le condizioni...
- 17 Giugno 2026