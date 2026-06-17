Bari, giostre vecchie e di legno logoro: a Japigia le mamme chiedono un’arena giardino sicura

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Sale la protesta dei residenti del quartiere Japigia per le condizioni in cui versano le aree ludiche dedicate ai più piccoli. Nel mirino delle famiglie è finita in queste ore la situazione dell’arena giardino situata nei pressi di via Caldarola, l’unico punto di riferimento per il gioco all’aperto in quella specifica zona del quartiere. A lanciare l’allarme nella community Sei di Japigia se…, chiedendo un intervento immediato alle istituzioni locali e ai referenti del Municipio, è una residente attraverso i canali social.

La denuncia evidenzia lo stato di degrado delle strutture presenti, ormai usurate dal tempo e dagli agenti atmosferici. Le giostre, secondo quanto segnalato dalle famiglie, sono vecchie e pericolose a causa del legno logoro che rischia di diventare tagliente e ferire i bambini. Una situazione che costringe molti genitori a spostarsi verso altre zone della città per far giocare i propri figli in sicurezza. “Non ci sono altri parchi in zona e non credo sia giusto dover frequentare parchi di altri quartieri” attacca la residente, chiedendo a chi di competenza di modificare e migliorare l’area. “Dobbiamo dare la possibilità ai nostri bimbi di potersi divertire anche in sicurezza. Facciamo una petizione, raccogliamo firme, facciamo sentire la nostra voce. Del resto basta poco, non servono grandi cifre per riorganizzare un piccolissimo parchetto”. L’appello ha subito raccolto il sostegno di numerosi genitori del quartiere.