Dal Consiglio comunale di Bari al Consiglio regionale. L’elezione in Parlamento di due consiglieri regionali, Ignazio Zullo, di Fratelli di Italia, e Davide Bellomo per la Lega porterà due consiglieri comunali a subentrare nel palazzo di via Gentile: sono Michele Picaro e Fabio Romito. Mentre con molta probabilità Romito lascerà il Consiglio comunale di Bari, facendo posto a Pino Monaco, Picaro ha intenzione di restare (a titolo gratuito) anche in Consiglio a Bari. Deve ancora decidere se presentare le dimissioni o meno anche Filippo Melchiorre, eletto al Senato: al suo posto – in caso di dimissioni – entrerebbe Pasquale Finocchio. (foto repertorio)

