I biglietti per Bari-Ascoli – nona giornata del girone di andata del Campionato di SerieBKT, in programma sabato 15 ottobre 16.15 allo stadio San Nicola di Bari – saranno disponibili a partire dalle ore 15.00 di oggi, martedì 4 ottobre sul circuito Ticketone online su sport.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

La vendita nelle biglietterie SSC Bari (porta 1 e Official Store Cavour e Stadium) partirà da MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE (per conoscere gli orari CLICCA QUI) È possibile acquistare i biglietti sia tradizionali, sia digitali caricati su SSC BARI FAN CARD, sia in home ticketing stampato su foglio A4. I biglietti sono disponibili sino a inizio gara.

Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante la città di residenza.

Il tifoso in possesso del voucher di rimborso relativo all’abbonamento della stagione 2019-2020 può utilizzarlo per l’acquisto dei biglietti sino all’esaurimento dell’importo ed entro la data di scadenza del voucher. Il voucher può essere utilizzato per gli acquisti online tramite il sito di TicketOne e presso i punti vendita con abilitazione “BFast” (verificare l’abilitazione contattando il punto vendita prima di recarsi per l’acquisto).

NON È CONSENTITO il cambio utilizzatore sui biglietti. È consentito il cambio utilizzatore esclusivamente per coloro che hanno acquistato l’abbonamento a tariffa “NUOVO INTERO” e possono cederlo per massimo 5 gare durante il campionato. Per cedere l’abbonamento, essendo un titolo digitale, è indispensabile che la persona a cui si cede l’abbonamento sia in possesso di una SSC Bari Fan Card in corso di validità.

Il titolo d’ingresso non è rimborsabile.

Per questa gara NON È PREVISTO L’OMAGGIO UNDER16. Quando previsto, il biglietto omaggio UNDER 16 lo si può ritirare gratuitamente presso la biglietteria ufficiale dello Stadio all’ingresso 1, presentando le carte d’identità del genitore e dell’under16 e il titolo d’ingresso del genitore (CLICCA QUI PER LA PROCEDURA)

È inibita la vendita dei settori locali ai residenti della provincia della città della squadra ospitata (salvo diverse disposizioni GOS).

Allo stadio San Nicola (biglietteria porta 1) è possibile ritirare tutte le fan card acquistate entro il 20 agosto 2022 e per cui si è selezionato il ritiro sul luogo dell’evento.

SETTORE OSPITI

La vendita partirà contestualmente a quella dei settori locali sia nei punti vendita TicketOne, sia online su sport.ticketone.it. La vendita terminerà alle ore 19.00 di venerdì 14 ottobre. Il settore ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella Provincia della squadra ospite. Non vi è obbligo di utilizzo di tessera di fidelizzazione per il settore ospiti. È vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti nella provincia della squadra ospitata.

PREZZI

Di seguito i prezzi standard dei biglietti per le singole gare casalinghe del campionato 2022/23 di Serie BKT.

• CURVE

intero: € 13,50 + € 0,50 (d.p.)

ridotto*: € 12,00 + € 0,50 (d.p.)

• TRIBUNA EST

intero: € 17,00 + € 1,00 (d.p.)

ridotto*: € 15,00 + € 1,00 (d.p.)

• TRIBUNA OVEST

intero: € 25,00 + € 1,00 (d.p.)

ridotto*: € 22,00 + € 1,00 (d.p.)

• TRIBUNA D’ONORE

intero: €40,00 + € 1,00 (d.p.)

ridotto*: €25,00 + € 1,00 (d.p.)

• SETTORE OSPITI

intero prezzo unico € 13,50 + € 0,50 (d.p.)

*I biglietti ridotti sono riservati a under16, over65 e donne.

Per conoscere i giorni e gli orari di apertura delle biglietterie SSC Bari CLICCA QUI

