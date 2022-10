La messa in scena è sempre la stessa: un malvivente finge che il suo specchietto sia stato rotto da un’altra vettura in marcia, in modo da farsi dare i soldi in contanti per riparare il danno.

La truffa dello specchietto è uno degli inganni diffusi non solo a Bari, ma in tutta Italia. Tutti gli automobilisti possono caderne vittima, grazie alla ‘bravura’ di chi mette in atto la truffa. Si tratta di un vero e proprio furto che coinvolge migliaia di persone ogni anno.

A detta di alcuni cittadini la pratica è ancora molto esercitata, soprattutto nei pressi di Triggiano dove è stato individuato un malvivente solito nel mettere in pratica tale tipo di reato.

“Attenzione – spiega un residente di Triggiano – è la seconda volta che mi accade ed è sempre la stessa persona. Non dategli i soldi, ma andate dai carabinieri”. Il cittadino spiega che la truffa è stata messa in atto proprio ieri in via Cesare Battisti angolo via Kennedy. Vittima una ragazza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.