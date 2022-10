“Ho chiesto -e rinnovo la richiesta in questa occasione- più volte al sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’istituzione di un nucleo anti baby gang, soprattutto dopo l’assunzione di 140 unità di Polizia locale”. A parlare è il consigliere comunale di Fratelli di Italia, Michele Picaro, in merito all’aggressione di ieri notte in pieno centro.

“L’intera città è presa d’assalto da bande di ragazzini dedite allo sfascio, alle spaccate, alle aggressioni. Gruppi di giovani violenti che seminano il panico ad ogni ora, sono diventati ormai intollerabili. Fanno specie il disinteresse e l’indifferenza del primo cittadino, apparentemente attento all’immagine della città, salvo poi nel concreto abbandonarla al caos e al disordine. È evidente che sia giunto il momento di agire affinché questi fenomeni vengano non solo debellati ma monitorati e prevenuti”, conclude. (foto repertorio)

