“Il sole, il mare, la curiosità dei tanti turisti in giro per la città e la promessa d’amore di due ragazzi. Tutto in un venerdì di metà ottobre a Bari”. Commenta così il sindaco Antonio Decaro un video da lui pubblicato sulla pagina Facebook. Un video “emozionale” con tanto di matrimonio, trenini dei turisti e passeggiate per i vicoli del centro storico. Se non fosse per un particolare: una guida turistica che spiega forse le origini di piazza Mercantile direttamente sul leone della Colonna Infame. Un monumento storico (risale al Cinquecento) che non dovrebbe essere utilizzato in quella maniera.

