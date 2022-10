Domenica 9 ottobre, a partire dalle ore 10 e fino alla sera, si terrà la festa di inaugurazione del Bosco di Cancello rotto, un’area verde tra i palazzi del quartiere Carrassi affidata all’associazione Terre del Mediterraneo nell’ambito della misura Rigenerazioni creative, promossa dall’assessorato comunale all’Urbanistica e finalizzata al coinvolgimento di associazioni, comitati e cittadini in percorsi di rigenerazione di aree pubbliche urbane inutilizzate.

L’area, un sorprendente “bosco” nascosto tra i palazzi di via Cancello rotto, mira a diventare uno spazio di integrazione e di relazione tra cittadini, realtà sociali e culture diverse, uno spazio di ricongiunzione con la natura, con se stessi e con l’altro.

Dalle ore 10.00 si terranno le prime attività di manutenzione e sistemazione dell’area. A partire dalle 10.30 in programma i laboratori con le associazioni partner del progetto: alla scoperta del bosco, una breve passeggiata naturalistica di esplorazione dell’area con Terre del Mediterraneo; handlettering, come realizzare dei cartelli a mano con Pigment Workroom; assaporare il buio, laboratorio sensoriale alla scoperta degli odori della natura con i Talenti del Gusto; senti il tuo corpo risuonare con il bosco, un risveglio del corpo in armonia con gli elementi e i suoni della natura con Lovum APS. Dalle ore 13.00 spazio al pic-nic senza plastica e dalle 16.00 musica spontanea. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e guanti da giardinaggio per partecipare alle attività e di portare con sé stuoie o teli per accomodarsi sull’erba durante la giornata. All’inaugurazione parteciperà l’assessora al Welfare Francesca Bottalico. L’ingresso del bosco è su via Cancello Rotto, di fronte al civico 28.

