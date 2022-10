In occasione dell’85° edizione della Fiera del Levante, in programma a Bari dal 15 al 23 ottobre, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Amtab Spa, ha definito il piano della mobilità cittadina prevedendo percorsi, potenziamento e variazioni di alcune linee del servizio di trasporto pubblico urbano in modo tale da rendere più accessibile e fruibile la manifestazione.

Di seguito si riportano le informazioni sui collegamenti potenziati che raggiungono le zone limitrofe alla campionaria con l’attivazione di alcune linee speciali (di seguito specificati dal n. A.1 al n. A.3); in aggiunta, saranno effettuate straordinariamente le corse delle ore 23:00 delle linee ordinarie nelle domeniche del 16 e 23 ottobre 2022.

A.1 – LINEA VERDE: Piazza A. Moro – Ingresso Orientale Fiera del Levante (Piazzale Triggiani) Andata: Piazza Moro, via A. da Bari, via Piccinni, via Cairoli, Piazza Massari, Corso Vittorio Veneto, Ingresso Orientale Fiera. Ritorno: Ingresso Orientale Fiera, Corso Vittorio Veneto, Piazza Massari, Corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, Corso Italia, Piazza Moro.

I bus in partenza da Piazza Moro e diretti alla Fiera così come previsti al punto A.1 effettueranno fermate intermedie in Piazza Massari ed in Corso Vittorio Veneto in corrispondenza delle aree di sosta ex Multiservizi (Vittorio Veneto lato mare), FBN/Quasimodo (Vittorio Veneto lato terra).

Giorno N° bus Orari Frequenza dal 15/10 al 23/10 5 8:00 – fine fiera 8’

A.2 – LINEA BLU: Park & Ride Pane e Pomodoro – Piazza Massari – Ingresso Orientale Fiera del Levante (P.le Triggiani) Andata: P&R Pane e Pomodoro (Corso Trieste), Lungomare Nazario Sauro, Lungomare Di Crollalanza, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Massari, Corso Vittorio Veneto, Ingresso Orientale Fiera. Ritorno: Ingresso Orientale Fiera, Corso Vittorio Veneto, Piazza Massari, Corso Vittorio Emanuele, Lungomare Di Crollalanza, Lungomare Nazario Sauro, parcheggio Pane e Pomodoro (Corso Trieste). Si specifica che durante il periodo fieristico il collegamento incorpora il servizio navetta “A” (FBN- Piazza Massari), navetta “B” (Pane e Pomodoro – Piazza Massari) e la linea 42 (Pane e Pomodoro – Piscine Comunali) che pertanto verranno soppresse.

Non saranno effettuate le fermate della navetta “A” di Corso A. De Tullio e Lungomare Imperatore Augusto; altresì, saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo la predetta variazione di percorso.

Giorno N° bus Orari Frequenza 15/10 e dal 17/10 al 22/10 6 4:40 – 8:00* 8:00 – fine fiera 10’ 16/10 e 23/10 6 8:00 – fine fiera 10’

I bus effettueranno un percorso limitato: Park &Ride Pane e Pomodoro, Piazza Massari, C.so Vittorio Veneto (P&R FBN).

A.3 – LINEA AZZURRA: Area di sosta Marisabella- Ingresso Orientale Fiera del Levante (Piazzale Triggiani); Circolare: Interno Parcheggio Marisabella, Varco della Vittoria, Ingresso Orientale Fiera (Piazzale Triggiani), Corso Vittorio Veneto, Varco Caracciolo, interno Parcheggio Marisabella.

Giorno N° bus Orari Frequenza dal 15/10 al 16/10 e dal 22/10 al 23/10 2 8:00 – fine fiera 7’/8’

Circolare: Interno Parcheggio Marisabella, Varco della Vittoria, Ingresso Orientale Fiera (Piazzale Triggiani), Varco della Vittoria, interno Parcheggio Marisabella.

Giorno N° bus Orari Frequenza dal 17/10 al 21/10 2 8:00 – fine fiera 7’/8’

Il servizio è riservato agli Utenti che utilizzeranno il parcheggio.

TARIFFE COLLEGAMENTI SPECIALI: A.1, il costo del biglietto è di 1 euro per la corsa di andata e 1 euro per la corsa di ritorno; A.2 : il costo del biglietto è di 1 euro per la corsa di andata e 1 euro per la corsa di ritorno; il servizio di “Park & Ride” sarà fruibile osservando la consueta formula: 1 euro + 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente; A.3: il servizio trasporto è gratuito per gli utilizzatori dell’area di sosta Marisabella.

LINEE ORDINARIE

Si evidenzia, inoltre, che le zone limitrofe alla campionaria sono raggiungibili utilizzando il servizio offerto dalle linee ordinarie di seguito elencate: linea 1: Piazza Moro – S. Spirito; linea 2: Polivalente – Piscine Comunali; linea 2/: Via Mimmo Conenna – Complesso S. Anna; linea 6: Parco Domingo – Piscine Comunali; linea 22: Mungivacca – Piscine Comunali; linea 27: Parco Domingo – Piscine Comunali; linea 53: San Paolo – Piazza Moro

Attivazione straordinaria della corsa alle ore 23:00 domenica 16 e 23 ottobre: Nelle domeniche fieristiche del 16 e del 23 ottobre 2022, è stata predisposta l’attivazione straordinaria di una corsa alle ore 23:00 che comporterà la diversificazione delle ultime partenze dai rispettivi capolinea, come di seguito indicato: linea1 : da Piazza Moro ore 23:00; da S. Spirito ore 22:00; linea 2: dalle Piscine Comunali ore 23:00; dal Polivalente Japigia ore 22:10; linea 3: da Piazza Moro ore 23:00; dall’Osp. S. Paolo ore 22:00; linea 4: da Piazza Moro ore 23:00; dall’Ist. Agronomico ore 22:00; linea 6: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22:00; linea 11: da Piazza Moro ore 23:00; da Loseto ore 22:10; linea 11/: da Piazza Moro ore 23:00; da Loseto ore 21:45; linea 12: da Piazza Moro ore 23:00; da Via Fenicia ore 22:00; linea 12/: da Piazza Moro ore 23:00; da Via Fenicia ore 22:00; linea 13: da Piazza Moro ore 23:00; da Via E. Dalfino ore 22:00; linea 19: da Piazza Moro ore 23:00; da Enziteto ore 22:00; linea 20: da Piazza Moro ore 23:00; dal Parco Adria ore 22:30; linea 21: da Piazza Moro ore 23:00; da Madonna delle Grazie ore 22:00; linea 22: dalle Piscine ore 23:00; da Via Torre di Mizzo ore 22:00; linea 27: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22.00; linea 53: da Piazza Moro alle ore 23:00; da Via De Blasi ore 21:45. Il costo del titolo di viaggio per le linee ordinarie è quello previsto dalle vigenti tariffe.

I percorsi delle linee ordinarie sono consultabili dal sito www.amtab.it nella sezione “servizi di trasporto” – “linee ed orari”. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero verde 800450444 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 05:00 alle ore 23:30; la domenica e i festivi dalle ore 07:00 alle ore 20:00.

