Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Polymers, particelle di microplastica, cioè particelle di plastica di dimensioni inferiori a cinque millimetri, sono state rilevate per la prima volta in campioni di latte materno umano prelevati da 34 madri sane a Roma una settimana dopo la nascita. Microplastiche sono state trovate in 26 dei 34 campioni. Lo studio afferma: “Il rilevamento di microplastiche nel latte materno umano, insieme al precedente rilevamento di queste microplastiche nella placenta umana, solleva grandi preoccupazioni a causa del suo impatto sulla popolazione infantile estremamente vulnerabile “.

“Il rilevamento di microplastiche nel latte materno ci preoccupa molto per il gruppo estremamente vulnerabile di bambini”, ha affermato il dott. Valentina Notarstefano dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, Italia. “Ma va sottolineato che i benefici dell’allattamento al seno sono molto maggiori degli svantaggi causati dalla presenza di microplastiche inquinate. Studi come il nostro non devono portare a allattare di meno i bambini, ma devono sensibilizzare l’opinione pubblica, affinché i politici spingano per la riduzione dell’inquinamento le leggi.” Enormi quantità di rifiuti di plastica vengono scaricate nell’ambiente e le microplastiche stanno inquinando l’intero pianeta, dalla cima dell’Everest agli oceani più profondi. Gli esseri umani ingeriscono e respirano le minuscole particelle attraverso cibo e acqua e sono state trovate nelle feci di neonati e adulti.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Polymers, ha trovato microplastiche nel latte materno, costituite da polietilene, PVC e polipropilene, tutte presenti negli imballaggi. Sono stati raccolti, conservati e analizzati campioni di latte materno senza l’uso di plastica e sono stati esaminati anche campioni di controllo per escludere la contaminazione. Per capire come le microplastiche entrano nel latte materno, gli scienziati coinvolti nello studio hanno registrato il consumo di cibo e bevande negli imballaggi di plastica. Hanno anche analizzato l’uso della plastica nei prodotti per la cura della persona. Tuttavia, non sono riusciti a trovare alcun collegamento tra questi due aspetti. La mancanza di connessione con l’uso di prodotti per la cura personale può essere probabilmente spiegata dal fatto che il contatto con la pelle come via di esposizione ha poca influenza, poiché solo le particelle di dimensioni inferiori a 100 nanometri possono attraversare la barriera cutanea.

Al contrario, la mancanza di un legame con le abitudini alimentari materne è più difficile da spiegare poiché la via principale delle microplastiche è l’ingestione. In effetti, le madri hanno segnalato numerose fonti alimentari di microplastiche, come pesce, crostacei e necessità quotidiane come sale da cucina, zucchero, acqua in bottiglia, latte, miele, bustine di tè di plastica. “Pertanto, poiché le microplastiche sono onnipresenti nell’ambiente, i nostri risultati suggeriscono che l’esposizione a queste microparticelle è inevitabile e, per questo motivo, è impossibile. Sebbene in questo studio non siano stati identificati fattori di rischio specifici per le microplastiche, Notarstefano ha affermato: “Vorremmo consigliare alle donne in gravidanza di prestare maggiore attenzione a evitare cibi e bevande confezionati in plastica, cosmetici e dentifrici contenenti microplastiche e indumenti realizzati con tessuti sintetici”.

