Il capoluogo pugliese continua a chiedere a gran voce la pace in Ucraina. Nella mattinata di domani, si terrà infatti la manifestazione “La Puglia per la pace”, un corteo con sit-in finale in piazza della Libertà indetto dal “Comitato per la Pace” di Bari per protestare contro la guerra e per chiedere l’immediata cessazione delle ostilità in Ucraina.

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha predisposto le seguenti limitazioni al traffico, il giorno 22 ottobre 2022: dalle ore 05.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulla piazza della Libertà; dalle ore 10.00, e comunque fino al termine delle esigenze, relativamente al passaggio del corteo, è istituito il “divieto di circolazione” sul seguente percorso: piazza della Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazza Garibaldi, via Manzoni, via Dante, via Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, piazza della Libertà.

Foto repertorio

