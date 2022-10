Gatto bloccato nel motore di un’auto, è quanto accaduto nel quartiere San Pasquale di Bari, in particolare in via Lattanzio, dove i residenti si sono mobilitati nel tentativo di salvarlo. Sul posto anche i vigili del fuoco. A liberare il cucciolo dalle “grinfie” dell’auto, un ragazzo, ringraziato immediatamente dai vigili del fuoco.

“San Pasquale era bloccata – ha raccontato un cittadino presente sul posto – in tanti hanno provato a salvare il gatto, alla fine ce l’ha fatta un ragazzo, sembrerebbe lo faccia di mestiere. I vigli gli hanno chiesto il contatto” – ha spiegato. Il gatto, che sarà sottoposto a controlli, sta bene.

