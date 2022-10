Abbandonarono un cane a loro affidato legandolo ad un palo in via Sagarriga Visconti.

Era accaduto a luglio scorso, quando una pattuglia della Polizia Locale di Bari ritrovò l’animale legato ad un palo con vicino buste di rifiuti e solo una ciotola con poca acqua.

Dopo una attività di indagine sono stati ricostruiti i fatti ed identificati gli autori dell’abbandono. Un uomo ed una donna che avevano preso in affidamento l’animale da una signora conosciuta su Facebook ma poi, ripensandoci, si erano liberati del povero animale, pensando bene di legarlo ad un palo. I due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria in concorso per il reato previsto e punito dall’art. 727 del codice penale che prevede anche l’arresto fino ad un anno o sanzioni da 1.000 a 10.000 euro.

Lieto fine per il cane che è stato ripreso dalla proprietaria iniziale e riaccolto in casa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.