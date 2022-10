La storia è raccontata da Peppino Milella, presidente dell’associazione IX maggio, che ha ripreso questa mattina il post di Gaetano Serafino, l’ex guardiano del faro andato in pensione . E racconta dell’amore di Argo, il cane di Gaetano, per la casa dove è cresciuto, il Faro di San Cataldo.

“Argo, un cane di razza labrador nato e cresciuto nel Faro – racconta Milella – Il suo padrone non risiede più lì perché è andato in pensione. Stamane come ogni mattina Argo e il grande Gaetano Serafino sono scesi per il bisognino ed Argo si è fermato lì davanti al cancello dove nessuno gli potrà negare di sentirsi ancora a casa sua. Da lì non voleva andare più via”.