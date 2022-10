Sicuramente per godersi il basket giorno per giorno la cosa migliore da fare è, per l’appunto, seguirlo con i servizi di streaming senza “aspettare” che trasmettano la partita in televisione o sui canali sportivi di Sky.

Partiamo dallo streaming

Se servizi come Netflix ed Amazon Prime Video ci hanno insegnato qualcosa è che si può vedere quello che più si piace praticamente dovunque ci si trovi, purché si abbia un dispositivo mobile con sé e si abbia sufficiente connessione, per non perdersi neanche un’azione.

Volendo dunque selezionare una rosa di piattaforme vi consigliamo di fare un salto su Vip League, ATDHE, Live Looker, Rojadirecta oppure su Cric Free per cominciare a selezionare le future partite di basket, appuntarvele sul calendario e seguirle nella maniera che più preferite.

Oltre a dimenticarvi per sempre dei problemi relativi al buffering potrete poi cogliere la palla al balzo, in tutti i sensi, e dare uno sguardo anche ad altre discipline sportive come ad esempio il calcio e così via.

Prima di passare ai migliori siti italiani e stranieri sulla pallacanestro, però, vi ricordiamo che oggigiorno potete essere sempre aggiornati tramite le pagine ufficiali ed i gruppi sui principali social network, i canali video di piattaforme come YouTube e Twitch ed anche i podcast!

Il basket in Italia

Per un’interazione ancora più “totale” nel mondo della pallacanestro la cosa migliore da fare è sempre quella di confrontarsi con tutti gli altri appassionati di questo sport. Nonostante con i social i forum sono passati leggermente in secondo piano, la versione aggiornata del Forum del Basket Italiano trasuda storia da ogni pixel!

Per una conoscenza ancora più approfondita dei top di gamma in Italia il sito ufficiale della Lega Basket Italiana è tutto quello che serve agli appassionati per conoscere tutto quello che c’è da sapere sui risultati e sui campioni di ieri, di oggi e di domani.

Volendosi distaccare leggermente dai “grandi”, cosa molto utile per individuare in anticipo le giovani promesse, Baskettiamo.com è una tappa obbligata dato che si parte dai massimi vertici fino ad arrivare ai campionati minori. Il tutto “ovviamente” condito con interessanti funzioni come sondaggi, rubriche dedicate e chat.

Il basket all’estero

Naturalmente il primo dei siti stranieri per il basket è quello ufficiale della NBA che è un’autentica miniera di informazioni per quanto riguarda questo sport a livello sia americano che internazionale. Ricordiamo inoltre che è disponibile anche la versione “Italia” sul portale per chi non ha voglia di tradurre dall’inglese.

Dal Nuovo Mondo torniamo dunque al Vecchio con EuroBasket.com, un portale che si è prefisso l’obiettivo di analizzare le decine e decine di campionati in altrettanti Paesi sparsi in giro per il mondo. Ricordiamo però che, oltre ad essere tutto in inglese, è anche a pagamento.

Chiudiamo poi con uno dei siti più iconici, ovvero HoopsHype.com, che raccoglie in sé tutte le più importanti firme del settore e si occupa di analizzare il basket praticamente a 360 gradi includendo persino la lega carceraria. Il tutto in un solo click, ed è subito canestro!

