Dopo l’amara sconfitta rimediata a Frosinone, il Bari torna a giocare in casa con l’obiettivo di riprendere il ruolino di marcia che ha portato i biancorossi nelle zone alte della classifica. Ospite dell’undicesima giornata di Serie B è la Ternana di Cristiano Lucarelli, avanti di un punto dagli uomini di Michele Mignani.

La conferenza stampa della vigilia è affidata alle parole di mister Mignani. L’allenatore dei galletti chiede, come sempre, attenzione e solidità per un match indiscutibilmente ostico.

“Ogni settimana affrontiamo avversari tostissimi – esordisce il tecnico – per me ogni partita è equilibrata. Dobbiamo prepararci bene ed essere pronti a fare una partita di grande sostanza. L’abbiamo fatto sempre ma adesso il livello pare essersi alzato e noi dobbiamo fare sempre di più”.

La Ternana, reduce dalla sconfitta interna contro il Genoa, occupa la terza posizione in classifica. In caso di vittoria il Bari si proietterebbe a quota 21 punti scavalcando proprio i rossoverdi.

Mignani parla anche dei difensori, chiamati spesso in causa nelle ultime partite, e con il ritorno di capitan Di Cesare, il mister è costretto a scelte complicate.

“Io ho tante opzioni – dice il mister – avevo bisogno di vedere Žužek ma ho avuto la conferma che fosse un titolare. Di Cesare ha fatto un inizio di stagione strepitoso per cui sono due giocatori affidabili. Vicari sta bene e ha recuperato. Sono contentissimo di avere giocatori sani ed in grado di essere titolari in ogni partita”.

Il mister spende due parole anche sugli ultimi risultati, che hanno frenato la corsa dei biancorossi.

“Affrontiamo un campionato talmente tanto livellato verso l’alto – spiega il mister – che ci sta perdere. Non bisogna aver paura o spaventarsi se una partita non va nella maniera giusta. Perdere una partita senza averci messo mano ha un peso, perderne una con un uomo in meno ma giocando sino all’ultimo alla pari, non deve essere qualcosa che ci toglie ma che ci dà”.

Bari-Ternana è fissata per domani 28 ottobre. Il calcio d’inizio fra le mura amiche del ‘San Nicola’ è previsto per le ore 20:30. (foto ssc bari)

