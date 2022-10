Per il lungo ponte di Ognissanti, Rutigliano si prepara ad ospitare “ La festa del vino e dei sapori d’autunno ”. Da sabato 29 ottobre e fino a martedì 1 novembre l’associazione SensAzioni del Sud , in collaborazione con il c omune di Rutigliano e tante realtà cittadine, propone la terza edizione del Puglia wine fesival che, dopo due annate di grande successo ad Alberobello, migra nel cuore del comune noto per l’arte del fischietto in terracotta come per la cultura dell’uva.

Le iniziative si concentreranno fra piazza XX Settembre e le vie del borgo , luoghi che saranno allestiti con casette per la degustazione di vini di numerose cantine pugliesi, caldarroste e altri piatti tipici. Ambientazioni che saranno rese ancora più uniche dalle luminarie artigianali . Inoltre, nel programma anche mercatini artigianali e mostre. L’apertura degli stand avverrà dalle ore 19.00.

Dieci le cantine di Puglia selezionate per questa 3^ edizione del festival : Crifo di Ruvo di Puglia, Girolamo di Martina Franca, Achille di Conversano, Cantine Lanzolla di Cassano delle Murge, Cantine D’Alessandro di Conversano, Terra e Vino di Rutigliano, 1562 – La Cantina del borgo di Altamura, Cantina Torrevento di Corato, Agricola Armonia di Acquaviva, Terre Carsiche di Castellana Grotte .

Le cantine proporranno assaggi dei loro migliori vini bianchi, rossi e rosati, dal Primitivo al Negramaro e ovviamente l’immancabile novello. Vini e sapori d’autunno ma anche mostre, ogni sera con apertura dalle ore 18.00. Fra le numerose proposte troviamo: “Noi girovaghi” , le visite guidate al centro di Rutigliano, con l’esperienza di un museo a cielo aperto; l’apertura straordinari della Torre Normanna allestita con abiti, accessori e armi d’epoca; le visite guidate al Museo del Fischietto in Terracotta .

Altre mostre temporanee saranno presenti, inoltre, nel centro storico per tutte le sere del Puglia wine festival . Tutte le serate dell’evento anche musica e intrattenimento. Dalle ore 20.00 in poi musica popolare per far saltare e ballare i visitatori ai ritmi della tradizione, con Exuvia e I Tamburrellisti di Torre Paduli (29 ottobre), Denny e Sciamaballà (30 ottobre), Metaverso e Mama Ska (31 ottobre), I Cipuridd (1 novembre). Per la serata di Halloween non mancheranno sorprese a tema.

