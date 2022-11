Oggi cambia l’orario di conferimento dei rifiuti non riciclabili nelle zone dove non è partito il porta a porta e sono quindi presenti i cassonetti stradali dell’indifferenziato. Da oggi è possibile buttare i rifiuti non riciclabili dalle 12.30 alle 22.30.

“Ma la cosa più importante – spiega l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli – è che la raccolta differenziata (organico, carta, vetro, plastica e metalli) si può conferire ogni giorno a qualsiasi orario nelle zone della città dove abbiamo ancora i cassonetti per strada.N elle zone servite dalla raccolta porta a porta, ricordo che non esistono feste comandate. Oggi ci sarà normalmente la raccolta della frazione prevista”.

In questi giorni il Comune sta lavorando con Amiu Puglia per programmare l’estensione della raccolta porta a porta nei quartieri di Carbonara, Ceglie, Loseto, Santa Rita e il Quartierino per i primi mesi del 2023.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.