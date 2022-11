“Forse abbiamo ancora speranza di trovare Chéri”. Comincia così l’appello della padrona di Chéri, un gattino che si è perso ben 100 giorni fa. “Dopo 100 giorni per strada è viva e porta ancora la pettorina rossa – scrive in un appello sui social – L’ultima volta è stata vista sulla strada che va al Trampolino e 15 giorni prima vicino a Spirito di Patate a notte fonda. Ringrazio chiunque presti attenzione, residenti in zona e non e si offre 20 euro a chi riesce a scattare una foto reale di Chéri e 250 euro a riesce a catturarla. Grazie anche a chi condivide. Cell. 3517348911”.

