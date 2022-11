In occasione della settimana Santa 2022 abbiamo finalmente illuminato la strada che porta al cimitero. Un piccolo intervento che racchiude un grande risultato. Sono ultimati i lavori d’installazione del nuovo impianto di illuminazione di via Coppa di Bari nel quartiere di Torre a Mare. Con questo intervento proseguiamo quel lavoro iniziato alcuni anni fa, quando decidemmo di rendere più luminose e sicure le strade del Municipio 1. In questo caso sono stati installati 8 pali, altrettanti corpi illuminanti a basso consumo energetico e un nuovo impianto di distribuzione elettrica.

“Ricordo – scrive Lorenzo Lionetti, presidente del I municipio – quando con l’allora presidente di V Circoscrizione Giorgio d’Amore, ci recammo per la prima volta negli uffici preposti per parlava di questa importante opportunità fortemente voluta dal quartiere. Oggi finalmente, dopo 10 anni da quel giorno, la strada che porta al cimitero, al campo sportivo di Torre a Mare e al nuovo sottovia per Noicattaro, sarà ben illuminata. Ringrazio l’assessore Giuseppe Galasso e tutto il suo staff per essere al nostro fianco – conclude – in questo progetto di innovazione tecnologica del Municipio 1”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.