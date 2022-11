Ci sono fiori freschi, in alcuni punti della città, delle nostre tangenziali, alle volte accompagnati da volti. Quasi tutti giovani, troppo giovani. Il dolore non trova conforto. Grande, straziante. Prima la telefonata nel cuore della notte, poi l’urlo disperato della famiglia. La notizia arriva presto agli amici, le lacrime consumano i volti e alimentano i ricordi, le serate trascorse assieme e i sogni condivisi. La strada continua incessante a fare vittime.

A luglio due persone sono morte, una mamma di 52 anni e sua figlia di 11 anni, e tre persone sono rimaste ferite, tra cui gli altri due figli della donna, in un incidente sulla strada per Ginosa (Taranto), alle porte di Laterza. Ad agosto scorso il 47enne barese Massimiliano Colonna, morto in un incidente stradale sulla statale 16, in direzione Foggia tra Giovinazzo e Santo Spirito. Stava andando a lavorare, come ogni mattina nel bar di un distributore sulla tangenziale di Bari.

Solo qualche settimana prima tragedia a Santo Spirito. Una moto, guidata da un ventenne, ha travolto un papà di 47 anni di Bitonto, Gaetano De Felice, la moglie e il loro figlioletto di sei anni sul lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del ristorante L’Aragosta. Per Gaetano non non c’è stato nulla da fare. Sempre ad agosto una 63enne è stata investita mentre attraversava la strada in prossimità del Park and ride di Pane e pomodoro. Le condizioni della signora erano subito apparse molto gravi ed era stata ricoverata in rianimazione. È deceduta poi al Policlinico di Bari. Stessa sorte per un anziano di 87 anni travolto da un bus in viale Ennio ad angolo con l’estramurale Capruzzi. A settembre incidente mortale sulla 16 bis a Giovinazzo, all’altezza di Cola Olidda. A perdere la vita un motociclista di 36 anni di Trani.

A ottobre incidente mortale sulla statale 16 in direzione nord, all’altezza dello svincolo C di via Napoli. A scontrarsi uno scooter e una moto per cause in corso di accertamento. Una donna di 40 anni, Lucia Grasso, è stata sbalzata sull’asfalto, sul posto il 118 ma per la donna non c’è stato più nulla da fare: ha perso la vita nell’impatto. Sempre a ottobre a perdere la vita un sedicenne di Conversano, Pietro Angiulli, morto poco dopo le 13 sulla provinciale che conduce a Monopoli. Per cause in corso di accertamento il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto andando a finire contro un albero di ulivo.

Nel weekend appena trascorso a distanza di poche ore, un 19enne, Ludovico De Pandis, è stato investito a Conversano, precisamente su via Putignano mentre percorreva la strada a piedi. Il giovane sarebbe stato travolto da una Citroen C3: la donna alla guida, forse a causa della nebbia e della scarsa visibilità, non si sarebbe accorta del giovane che camminava sul ciglio della strada. Il ragazzo è morto sul colpo. E poi Antonella Festa, 50 anni, travolta da un’auto in contromano. Un bollettino di guerra senza fine che non si placa nonostante la legge si sia fatta più rigida contro i pirati della strada con l’introduzione dell’omicidio stradale. Una tragedia continua che strazia famiglie e amici e che solo il buonsenso e le regole ancora più rigide possono fermare. Insieme, come solo una comunità può fare, per non dimenticare le vite di Antonella, Ludovico, Pietro, Lucia, Gaetano e di tutti i nostri amici, figli, sorelle che non ci sono più.

foto freepik

