Sarà pronto nei primi giorni del 2023 il parco nell’ex Gasometro intitolato a Maria Maugeri. Ieri il sindaco Antonio Decaro ha piantato il primo albero. “Oggi è la giornata dedicata al ricordo di chi non c’è più – ha detto Decaro – Ho voluto ricordare Maria Maugeri e il suo impegno per Bari con le prime piantumazioni dei 110 nuovi alberi che popoleranno il nuovo spazio verde che sta nascendo sull’ex gasometro, un sito inquinato della città che è stato bonificato”. Si estende per 16.500 metri quadri complessivi, di cui 10.000 saranno destinati ad aree completamente verdi.

“Questa è una promessa che ho fatto a Maria e ai bambini del Libertà, che presto qui potranno giocare e divertirsi – ha detto ancora Decaro – questo è il primo albero e già oggi ne saranno piantati altri. Ci saranno poi spazi per i bambini, per i cani, aree per lo sport e per stare insieme. Il Libertà non ha mai avuto aree a verde, questo sarà un parco per tutti dove si tornerà a fare comunità in uno dei quartieri più popolati della città”.