Un commando armato ha dato fuoco a un’auto posta di traverso lungo la carreggiata e ha assaltato un portavalori davanti ad un ufficio postale a ridosso del centro di Barletta. In particolare, stando alle prime ricostruzioni, almeno quattro persone hanno bloccato la via di fuga al portavalori e sarebbero riusciti a portare via parte del denaro trasportato dal mezzo.

L’assalto si è verificato in via Canne, vicino ad un mercato rionale molto affollato, nella mattinata di oggi. La situazione è tornata alla normalità solo dopo che i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche il 118: molte persone presenti nell’ufficio postale hanno infatti avuto malori.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.